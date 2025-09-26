POTENZA PICENA – E’ stato riaperto il tratto autostradale dell’A14 nelle Marche, tra Loreto e Civitanova Marche, dopo una chiusura temporanea in mattinata in entrambe le direzioni a causa di una fuga di gas da una cabina di metano a Porto Potenza Picena (Macerata). La causa un tubo rotto durante lavori in via Beethoven nei pressi del civico 26. Disagi per i residenti: in attesa del ripristino della tubazione nella cabina, infatti, è stata sospesa l’erogazione del gas nella zona e dunque questa situazione si potrebbe protrarre fino a domani.

Dopo la segnalazione della perdita di gas, sono anche state evacuate sei palazzine e strutture nelle vicinanze dove risiedono anche persone invalide: a seguito dello stop all’erogazione del gas, e dunque in una situazione di sicurezza, i residenti sono rientrati in casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, i carabinieri, la polizia locale e tecnici comunali per tutte le operazioni finalizzate a ripristinare la regolare fornitura del gas in sicurezza.