SENIGALLIA – Marzocca (Senigallia) saluterà domani, per l’ultima volta, Francesco Lignola, il bimbo di 10 anni vittima dell’incidente stradale di martedì scorso, 20 settembre. Il piccino procedeva in discesa, in sella alla sua inseparabile bicicletta, quando si è scontrato lateralmente contro un’auto che transitava in viale della Resistenza.

Da subito era emerso un quadro clinico critico per Francesco, spirato nei minuti successivi al viaggio disperato in eliambulanza fino all’ospedale di Torrette. La notizia ha sconvolto profondamente la comunità, che si è mostrata vicina ai suoi cari lacerati dal dolore.

Proprio ieri la salma è stata restituita alla famiglia, dopo la conclusione delle verifiche medico-legali sul corpo. Domani alle 14.30, dunque, il rito funebre nella chiesa di Sant’Antonio da Padova, a pochi passi dalla scuola che Francesco frequentava e dallo stesso incrocio della morte.

Dopo gli accertamenti compiuti dalla Polizia locale, la Procura ha aperto un fascicolo per il reato omicidio stradale. Atto dovuto che permetterà anche di appurare se il piccolo si fosse fermato o meno allo stop tra il viale della Repubblica e via De’ Liguori, prima del terribile schianto con l’auto condotta da una donna di 41 anni.