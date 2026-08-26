GROTTAMMARE – Un principio d’incendio ha fatto scattare l’emergenza questa mattina, intorno alle 6, all’interno di una struttura ricettiva di Grottammare. Le fiamme si sono sviluppate in una stanza, ma sono state rapidamente estinte dal personale della struttura prima dell’arrivo dei soccorritori.

A raggiungere il luogo dell’intervento sono stati i Vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto, allertati per verificare la situazione e mettere in sicurezza l’edificio. Al loro arrivo, infatti, il fumo si era già propagato in gran parte del primo piano, rendendo necessarie le operazioni di bonifica degli ambienti.

Per consentire ai pompieri di lavorare in condizioni di sicurezza, tutte le persone presenti nella struttura sono state fatte uscire all’esterno. I Vigili del fuoco hanno quindi completato le operazioni di spegnimento e utilizzato un apposito ventilatore per evacuare i fumi di combustione accumulatisi nei locali.

Terminata la bonifica, è stata effettuata una verifica dell’intero edificio per escludere ulteriori criticità. L’ispezione ha dato esito positivo e, una volta concluso l’intervento, gli ospiti sono rientrati nelle rispettive stanze. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118 per valutare le condizioni di un uomo. Dopo la visita non è stato ritenuto necessario il suo trasporto in ospedale.