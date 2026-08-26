ANCONA – Molestava un gruppo di ragazze in piazza Roma, ad Ancona. Un uomo di 46 anni, tunisino, è stato fermato dai Carabinieri della stazione Ancona Centro. L’uomo, disoccupato e senza dimora, è risultato destinatario di un ordine di espulsione emesso dalla Prefettura di Ancona il 6 agosto scorso, mai rispettato.

L’intervento è scattato ieri intorno alle 20, dopo una segnalazione. Identificato, il 46enne, già con precedenti di polizia, è emerso non in regola con le norme sul soggiorno. È stato quindi deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per la violazione dell’ordine di espulsione e accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Roma-Ponte Galeria.