LORETO – Un tamponamento che si è verificato in A14 direzione nord, tra Loreto e Ancona Sud, ha causato stamattina 4 chilometri di coda. Secondo una prima ricostruzione, un’auto è finita contro il retro di un mezzo pesante e, nei rallentamenti che ne sono seguiti, ci sono stati altri micro-tamponamenti. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, oltre al personale di Autostrade per l’Italia, i vigili del fuoco, i sanitari del 118. Sul posto anche l’eliambulanza che ha trasportato il ferito, che era cosciente, all’ospedale di Ancona.

Dopo l’incidente la società Autostrade ha consigliato, per i mezzi provenienti da sud, di uscire a Civitanova Marche con la possibilità, dopo aver percorso la Ss 16 Adriatica, di rientrare ad Ancona sud.