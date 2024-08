E’ stato assegnato il porto di Ancona a Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, che ha effettuato oggi tre soccorsi in acque internazionali.



Prima dell’alba l’imbarcazione aveva portato in salvo in due diversi interventi 96 persone, che si trovavano a bordo di due imbarcazioni in difficoltà, in acque internazionali nella zona sar libica.



Un terzo intervento di soccorso con altre 62 persone è stato effettuato questa mattina in acque internazionali nella zona della sar maltese.



In tutto sono quindi 158 le persone portate al sicuro a bordo della nave. Per per due di loro si è resa necessaria una evacuazione medica effettuata tramite elisoccorso.



Life Support è ora in viaggio verso il porto di Ancona, dove dovrebbe arrivare il prossimo 30 agosto.