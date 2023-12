SANT’ELPIDIO A MARE – Stava lavorando con il suo trattore quando, inavvertitamente, ha urtato la copertura di un pozzo e si è ribaltato con il mezzo finendo dentro al pozzo stesso. Incidente choc, nella notte, per un uomo di 80 anni che è stato salvato dai vigili del fuoco e portato con l’eliambulanza all’ospedale di Torrette.

I fatti si sono consumati in località Casette d’Ete, in Strada Osteria, nel territorio comunale di Sant’Elpidio a Mare. I pompieri sono intervenuti d’urgenza, utilizzando tecniche Speleo alpine fluviali (Saf) e hanno recuperato l’agricoltore. Subito dopo è stato stabilizzato in collaborazione con i sanitari del 118, prima del volo con Icaro verso il Regionale per tutti gli accertamenti del caso.