PESARO – Drammatico incidente nella notte, attorno all’1.30, tra un’auto e uno scooter: morto un 60enne originario di Fano. I fatti si sono consumati lungo la Statale Adriatica, in località Fosso Sejore (Pesaro).

Secondo le prime ricostruzioni, il centauro si trovava in sella ad uno scooter ed era diretto da Pesaro verso Fano quando, arrivato al bivio per la panoramica Ardizio, si sarebbe visto tagliare la strada da una Ford Fiesta, proveniente dal senso opposto di marcia, che intendeva svoltare a sinistra proprio per imboccare la panoramica.

L’impatto è stato violentissimo e il 60enne è sbalzato a terra: per lui non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. Sul posto, per i rilievi di legge, la polizia stradale, oltre al 118 e ai vigili del fuoco.