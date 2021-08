ANCONA – L’effetto Ferragosto e la variante Delta mantengono alto il numero dei contagi: 251 nuovi positivi, il 16,3% (ieri era il 15%) dei 1.543 tamponi nuove diagnosi analizzati. Si è fermata la corsa dei ricoverati, ma si conta un decesso.

Il contagio

L’effetto Ferragosto e la variante Delta mantengono alto il numero dei contagi: 251 nuovi positivi, il 16,3% (ieri era il 15%) dei 1.543 tamponi nuove diagnosi analizzati. In crescita l’incidenza, che i attesta a 77, 12 casi per 100mila abitanti. È ancora Macerata la provincia con più contagiati con iù di un terzo del totale (87), seguita da Fermo (48), Ancona (42), Pesaro-Urbino (38) e Ascoli Piceno (19), sono 17 i casi provenienti da fuori regione.

Dei 251 nuovi positivi, 36 erano sintomatici, 72 frutto di contatti domestici, 71 di contatti stretti con positivi, 3 in ambito lavorativo e 7 in ambiente di vita/socialità; per 58 casi si stano svolgendo gli approfondimenti epidemiologici.

I ricoveri

Si è fermata la corsa dei ricoverati: 77, uno meno di ieri. Salgono a 12 (+1) i ricoverati in terapia intensiva, scendono quelli in semi intensiva (13, -1) e nei reparti non intensivi (53, -1). Sono 10 (-6) le persone assistite nei Pronto soccorso. Mentre il totale di dimessi e guariti sale a quota 103.349 (+72 rispetto alla giornata di ieri).

Le vittime

Da registrare la morte di una donna 75enne di Macerata, già afflitta da altre malattie e deceduta alla Residenza Valdaso. Dall’inizio della pandemia nelle Marche sono morte 3.046 persone, 1.705 uomini e 1.331 donne.

Il monitoraggio della Fondazione Gimbe

Nelle Marche, nella settimana 18-24 agosto, si è registrato un miglioramento della performance per numero di attualmente positivi al coronavirus per 100mila abitanti (198; media Italia 227) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-4,2%) rispetto alla settimana precedente. Lo evidenziano i dati del monitoraggio della Fondazione Gimbe.

Restano sotto soglia di saturazione da pazienti Covid-positivi i posti letto in area medica (6%; 7% Italia) e terapia intensiva (5%; 6% Italia). Nelle Marche la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 62,4% (media Italia 61,9%) a cui si aggiunge un ulteriore 6,9% (media Italia 8,6%) solo con prima dose. Tra gli over 50 ancora senza dose il 14,1% (media Italia 12,9%) mentre nella fascia di popolazione 12-19 anni il dato è pari a 50% (media Italia 46,9%).