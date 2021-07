MORROVALLE – Schianto mortale tra un’auto e uno scooter, muore un 56enne. L’incidente è accaduto intorno alle 14.30 lungo la strada che da Trodica va verso Morrovalle.

Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Nonostante i tentativi di rianimare l’uomo, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia che ha proceduto ai rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico è stato deviato nella vicina zona industriale per tutta la durata delle operazioni