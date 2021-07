ANCONA – Sono 54 i positivi al covid rilevati nelle Marche nell’ultima giornata, con un tasso di incidenza di 38,56 su 100mila abitanti, un dato in calo dovuto al minor numero di tamponi processati nelle utlime 24 ore, 420 nel percorso di screening diagnostico e 102 nello screening con tampone antigenico dove però non sono stati riscontrati positivi. I 54 nuovi casi sono così distribuiti: 33 in provincia di Pesaro Urbino, 17 in quella di Ancona, 1 in quella di Ascoli Piceno mentre non sono stati registrati nuovi positivi nel maceratese e nel fermano. Sono 3 i positivi da fuori regione.

La situazione negli ospedali. Salgono a 19 i ricoverati (+1 su ieri), di cui 4 in terapia intensiva (+1), 3 in semi intensiva (-1) e 12 nei reparti ordinari (+1). Non ci sono persone nei pronto soccorso, mentre le strutture territoriali (Rsa dedicate) hanno 3 ospiti. I dimessi/guariti salgono a 100.186 dall’inizio della pandemia. (+97)

Non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore e il totale resta fermo a 3.039.