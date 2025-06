Ci siamo. Caffè Teatro è pronta a ripartire giovedì 26 Giugno da dove aveva salutato il pubblico lo scorso settembre: Piazza Umberto I, sul sagrato di Sant’Antonino, gran finale di 7 serate tutte sold out. Non basta: è stato già annunciato il super ospite del 3 Luglio, quando il festival si trasferirà a Villa Nappi: sarà Stefano Tacconi, già portiere della Nazionale di calcio e della Juve, che ha recentemente affrontato un calvario sanitario e ne sta uscendo da campione. Prenotazioni già aperte su liveticket.it.

Scatta dunque alla grande la seconda stagione del format targato Associazione Inteatro e Comune di Polverigi, per un mix di cabaret, storie e personaggi, “con una particolare attenzione – spiega il Sindaco Daniele Carnevali – verso i temi del sociale”. Non a caso l’ospite d’onore di giovedì 26 giugno sarà Ivan Cottini, ballerino e modello testimonial della ricerca per la sclerosi multipla, già protagonista sul palco di “Amici” e del “Festival di Sanremo. Lo accompagnerà nella sua danza in carrozzina il violino del Maestro Marco Santini. A condurre saranno Rossella Fiorani, Miss Italia Coraggio 2017, Maurizio Socci di èTV e Paolo Principi, nella duplice veste di polistrumentista e direttore musicale. Rossella, modella e influencer, è affetta da una menomazione alle mani di cui parla ai giovani sui social per combattere stigma e body shaming. A completare il cast della prima serata il comico e performer “Magico Alivernini” ed Elisabetta Sabatini, cabarettista vincitrice di Caffè Teatro 2024.

“Possiamo già annunciare che abbiamo aperto le prenotazioni per il 3 Luglio, quando a Villa Nappi ospiteremo Stefano Tacconi – conferma il Presidente di Associazione Inteatro Cristiano Lassandari – la prima serata del 26 giugno, invece, come l’ultima a settembre, sarà in piazza, a ingresso libero e senza bisogno di prenotazione, per rispondere alla grande richiesta di pubblico. E anticipo anche che le 5 serate estive a Villa Nappi avranno una capienza aumentata del 30%”.

Questo permetterà a un pubblico ancora più vasto di partecipare a Caffè Teatro 2025, tra sorrisi e brindisi sotto le stelle, dopo i sette “sold out” dello scorso anno, frutto di comicità, musica e sapori che anche quest’anno non mancheranno: il pubblico potrà prenotare un posto di platea o un posto ai tavoli sotto palco, accompagnando la fruizione dello spettacolo a cibi e calici tipici del territorio.

“Sarà difficile migliorare una formula che il pubblico ha tanto gradito, ma ci proveremo – ammette il Sindaco Daniele Carnevali – l’obiettivo non cambia: far passare al pubblico una serata piacevole, fatta di sorrisi, di musica e storie. Quest’anno due importanti novità. Anzitutto il tema sociale, grazie al supporto del main sponsor Eco-Demolizioni, molto attento alle storie delle persone più fragili e dei bambini speciali, avremo ogni sera una testimonianza di coraggio oltre ogni disabilità, e soprattutto di amore per la vita. Poi gli spazi: oltre ad aver aggiunto una serata in piazza e ad aver aumentato la capienza per le 5 serate di Villa Nappi, abbiamo spostato il palco in una posizione che permetta di vedere bene lo spettacolo anche dalle ultime file”.

“7 serate, 7 sold out, più di mille spettatori dal vivo,18 ore di diretta televisiva e Facebook, 478 mila persone raggiunte via social, 15 servizi televisivi dedicati, 30 artisti sul palco, la sfida dell’anno scorso è stata vinta – sottolinea il Presidente di Associazione Inteatro Cristiano Lassandari – di fronte a questi numeri era doveroso ringraziare il pubblico con una seconda stagione. Inteatro conferma così il suo stile, fatto di sperimentazione, cultura e ricerca di talenti, nel solco del teatro d’avanguardia. Avremo tante sorprese, certamente, ma anche numerose conferme, dal direttore Musicale Paolo Principi alla collaborazione con èTV Canale 12 e Osimo web, che cureranno riprese e servizi tv e social”.