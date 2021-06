ANCONA – Appena 5 tamponi positivi scoperti nelle ultime 24 ore su 593 tamponi molecolari effettuati con un’incidenza dunque che non arriva all’uno per cento, stando ai dati forniti dal Servizio Salute della Regione Marche. I test sono pochi nelle ultime 24 ore, ma la frenata è evidente nei numeri. Anche dallo screening dei 294 test antigenici rapidi da cui è emerso un solo caso, da verificare con il molecolare. Oggi sono due le province a “zero contagi”, ovvero Macerata e Ascoli Piceno. Un solo caso in quelle di Ancona e Fermo, 2 casi nella provincia di Pesaro Urbino e quello di una persona che viene da fuori regione.

Sono stati individuati anche nelle Marche i primi casi di variante Delta. La mutazione del virus è stata riscontrata dal Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona, in tre campioni provenienti da Fermo e Senigallia. Si tratta in tutti e tre i casi di donne, tutte non ancora vaccinate. Subito è stato attivato il tracciamento dei contatti . Si tratta di pochi casi, conferma il dott. Menzo, direttore di Virologia all’ospedale regionale di Torrette.

Giornata a zero decessi. I ricoverati scendono a 29. Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore: il bilancio dall’inizio dell’emergenza sanitaria nelle Marche è fermo a 3036 persone che hanno perso la vita. Sul fronte ospedaliero c’è un paziente Covid in meno negli ospedali marchigiani: sono in totale 29 di cui 6 in terapia intensiva. Ma c’è una persona positiva al virus in attesa al pronto soccorso di Fermo.