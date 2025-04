“25 Aprile, buono come il pane, bello come l’antifascismo”. Così recitava lo striscione appeso fuori dal forno di Lorenza Roiati in Piazza Arringo ad Ascoli Piceno per festeggiare l'80° anniversario della liberazione d'Italia. Un messaggio finito al centro delle cronache perchè come raccontato da Lorenza stessa in due video diffusi sui social per due volte è stato oggetto di accertamento da parte delle forze di Polizia.