Era a passeggio col suo amico del cuore. Approfittava della bella giornata di sole primaverile. Una mattina di quiete che invece si è trasformata in un incubo per una signora di Senigallia di 83 anni. L’anziana stava attraversando la strada con il suo cagnolino quando un’auto li ha investiti. La donna è in gravi condizioni, mentre per l’animale purtroppo non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto sabato mattina, attorno alle 8, in via Po a Senigallia. La signora sotto shock è stata portata al pronto soccorso di Torrette dall’eliambulanza del 118 con un codice di massima gravità. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale.