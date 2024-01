ANCONA – E’ stato operato nella notte all’ospedale di Torrette il primo cittadino di Matelica Massimo Baldini, caduto ieri sera dall’altezza di un metro e mezzo. Il sindaco, andando a riprendere l’auto al termine della cerimonia per l’inaugurazione dell’ufficio speciale per la ricostruzione a Castelraimondo, non si sarebbe accorto della presenza di un muretto di contenimento, precipitando di sotto. Nell’impatto avrebbe battuto violentemente la testa.



Inizialmente portato in codice rosso all’ospedale di Camerino, il primo cittadino è stato poi trasferito a Torrette. Al momento, dopo una lunga e complessa operazione chirurgica, si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale regionale.



“Tutta l’amministrazione comunale – in una nota – ringrazia il personale medico del nosocomio anconetano che sta assistendo il primo cittadino e si stringe attorno alla famiglia Baldini in questo momento di grande preoccupazione. L’amministrazione comunale ovviamente continuerà comunque a lavorare alle varie incombenze portando avanti il lavoro del sindaco Baldini”.



La stessa amministrazione rende infine noto che nella giornata di oggi, 26 gennaio, presso la chiesa della Beata Mattia si terranno diversi momenti di preghiera per «implorare al Signore, per intercessione della Beata Mattia, la guarigione e il bene della vita del nostro sindaco Baldini». Il primo appuntamento alle ore 12 con l’esposizione Eucaristica. Alle ore 18 la recita del Santo Rosario e alle ore 18.30 la Santa Messa.