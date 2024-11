MACERATA – Avrebbe trasferito somme di denaro sul proprio conto corrente bancario, eludendo i controlli previsti dalla normativa di settore: nei guai il gestore di un’agenzia ‘money transfer’, oltre ad una cliente, dopo l’intervento della Guardia di Finanza di Macerata.

Le Fiamme Gialle hanno accertato come l’agente di intermediari comunitari, sub-mandatario di un istituto di pagamento, nonostante fosse tenuto ad osservare la normativa antiriciclaggio, avrebbe acquisito e conservato dati e informazioni non veritieri sugli esecutori di 14 operazioni di trasferimento di denaro contante, per un importo complessivo di 12.284,10 euro, utilizzando senza autorizzazione dati e documenti degli ignari clienti. Questi, formalmente, risultavano i mittenti delle operazioni, ad eccezione di unica persona mittente che aveva acconsentito a suo nome.

Al termine delle attività investigative, gestore e cliente sono stati denunciati per i reati di sostituzione di persona e falsificazione dati del cliente in concorso. In corso accertamenti per ricostruire i flussi di denaro.