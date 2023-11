ANCONA – Vento forte e mareggiate sulle coste delle Marche, si abbassa la quota della neve con rischio di graupel ( “neve tonda”) nell’entroterra, ma anche sulla costa. Ad Ancona, ad esempio, precipitazioni di questo tipo dovute al forte freddo. Le temperature infatto sono in ribasso ovunque: è cominciato il week end all’insegna del maltempo, con l’annunciato arrivo sull’Italia della “sciabolata artica”. E la Protezione civile delle Marche ha emesso un nuovo allerta meteo, giallo, per le zone 2-4-6, tutta la costa, valido per tutta la giornata di oggi, sabato 25 novembre, per l’arrivo di forti venti e mareggiate.

“Nella prima parte – specifica l’allerta – della giornata di sabato 25 l’irruzione di aria fredda dalla Scandinavia determinerà brevi rovesci o temporali che del mare Adriatico si sposteranno velocemente verso le Marche. La presenza di aria fredda in quota e l’abbassamento dello zero termico favoriranno la formazione di graupel. Sulla fascia basso-collinare e costiera i venti saranno forti settentrionali con raffiche fino a burrasca. Il mare sarà molto mosso con possibilità di mareggiate”.