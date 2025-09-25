BOLOGNA – Trapianto tutto ok. Con queste tre parole e una storia su Instagram Achille Polonara il cestista anconetano con una forma di leucemia mieloide, annuncia di essersi sottoposto oggi, 25 settembre 2025, al trapianto di midollo all’ospedale Sant’Orsola di Bologna.

Un messaggio per rassicurare tutti i tifosi e gli appassionati di basket che lo hanno seguito e incoraggiato durante il suo percorso di cura contro la malattia che combatte dallo scorso giugno.