CIVITANOVA MARCHE – Evacuato un condominio a Civitanova Marche per un incendio partito dal contatore dell’energia elettrica. I Vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 14 in via Dorian per sedare le fiamme che minacciavano l’immobile di tre piani. La squadra di Civitanova Marche ha provveduto a spegnere le fiamme e a evacuare due famiglie presenti nello stabile con l’ausilio degli autoprotettori per facilitare la respirazione. Un uomo è stato portato in ospedale per un principio di intossicazione per il fumo inalato.