PORTO SANT’ELPIDIO – Un autentico nubifragio verso mezzogiorno si è abbattuto sul litorale a cavallo delle province di Macerata e Fermo, con strade invase dall’acqua sia sulla zona sud di Civitanova che a Porto Sant’Elpidio. Qui gli allagamenti riguardano strade e sottopassi e sono stati causati da precipitazioni di intensità davvero fuori scala. Il sindaco Massimiliano Ciarpella ha aperto il Coc.

Interventi anche a Recanati, Matelica e Camerino per alberi caduti sulla sede stradale. Uno di questi è caduto sopra ad un’auto parcheggiata, colpita davanti al pronto soccorso di Civitanova Marche. La situazione è rientrata nella norma e non c’è nessuna persona coinvolta. Colpita anche Tolentino, con allagamenti nel sottopasso ferroviario e alla rotatoria Avis, caditoie saltate per la quantità d’acqua caduta in pochi minuti, rami abbattuti e uno smottamento lungo la strada di Santa Lucia. Una quercia è caduta su una proprietà privata a Pianciano senza problemi alla viabilità. Sul posto operai comunali e Polizia Locale.

Strade allagate, alberi caduti e disagi per la forte pioggia che ha interessato anche la Vallesina, in provincia di Ancona, dalle 10,30 alle 12,30. Due squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per effettuare interventi di prosciugamento, mentre aumentano le richieste di soccorso. Per fronteggiare l’emergenza sono arrivati in zona ulteriori operatori dei vigili del fuoco. In azione anche la Polizia locale, per le difficoltà di transito sul ponte Granita in via San Giuseppe a Jesi; chiusi il sottopasso pedonale in Via Zara e il sottopasso di Via Latini.

Da segnalare allagamenti in alcuni locali al piano terra e garage, e difficoltà di circolazione in alcune strade della città, tra cui in viale della Vittoria, dove è caduto un grosso ramo. Il Tribunale per i diritti del malato (Tdm) segnala infiltrazioni d’acqua all’ospedale “Carlo Urbani”, in particolare nelle corsie del terzo livello e in alcuni reparti, tra cui Ostetricia.

Ad Arcevia, la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco intervenuta nel territorio comunale per diverse piante cadute sulla sede stradale è stata colpita da una grossa quercia, senza che il personale presente all’interno abbia fortunatamente subito conseguenze.

Un miglioramento del quadro meteo proseguirà anche nella serata e si consoliderà domani, mercoledì 26 agosto, con bel tempo soleggiato e un marcato rialzo termico, specie a partire da giovedì.