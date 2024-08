Biglietti già esauriti in poche ore per l’ultima serata a Villa Nappi di Caffè Teatro. Il fortunato format di inteatro e comune di Polverigi fa così registrare il sesto of out consecutivo dopo l’ennesimo successo riscosso lo scorso 22 agosto con il Magico Alivernini a catturare il pubblico a colpi di magie, cabaret e battute, accanto alla carica comica di Elisabetta “Betta” Sabatini della Scuola Magnasarache, già ospite di èTV canale 12.

Piatto forte anche per l’ultima serata ospitata da Villa Nappi, prima del gran finale in Piazza Umberto I del 2 settembre: ospiti del Festival saranno Marco Santini, violinista di fama internazionale, Frate Mago, capace di catturare il sorriso di Papa Francesco con le sue magie e Pizia P. Comica della scuola Magnasarache. Special guest la simpaticissima Carolina Crescentini, il giornalista Vincenzo Varagona e l’imprenditore polverigiano Mauro Chiarugi. A illuminare la serata la bellezza di Miss Italia Coraggio Rossella Fiorani.

Tra i punti fermi dello spettacolo, la conduzione di Glelany Cavalcante, Già Miss Italia Sorriso 2022 ora imprenditrice e modella, finalista di Miss Universo 2024 (affiancata da Maurizio Socci di èTV, ndr), con l’accompagnamento musicale del polistrumentista Paolo Principi.

Rilanciato dopo il successo degli anni ’80 per volontà del Sindaco Daniele Carnevali e di Cristiano Lassandari, Caffè Teatro viaggia deciso verso il sesto sold out di fila dopo il successo delle prime serate, che hanno visto tra gli altri sul palco il comico Piero Massimo Macchini, il Violinista Marco Santini, l’imprenditore Simone Terreni e l’artista Nazareno Rocchetti, oltre appunto ai comici della Scuola “Magnasarache” che si contenderanno il titolo di “Comico Villano, Comico Polverigiano”.

E’ proprio questa varietà di contenuti che sta decretando il successo del Festival, che si concluderà il 2 Settembre in Piazza a Polverigi, con la presenza delle telecamere di èTV canale 12. Caffè Teatro è infatti un mix di storie, sorrisi, cabaret e musica. Il tutto condito dai sapori e di eccellenze enogastronomiche marchigiane proposte dal Ristorante Villa Nappi.

Appuntamento giovedì 29 agosto con Caffè Teatro, ultimi biglietti disponibili su liveticket.it all’indirizzo qui:

https://www.liveticket.it/caffeteatro