MONTEPRANDONE – Una bimba di Monteprandone è morta a soli 19 mesi durante un viaggio in Albania.

La piccola Soleil Andolfi era con la famiglia dai nonni materni in Albania. Quando ha avuto i primi problemi di salute è stata immediatamente portata al pronto soccorso locale ma per lei non c’è stato nulla da fare. Saranno le analisi e gli esami a stabilire le cause di un decesso che sembra inspiegabile



La famiglia viveva da qualche anno a Centobuchi assieme agli altri due figli. La salma della piccola rientrerà in Italia domani, sabato 26 agosto e alle 16.30 saranno celebrati i funerali nella chiesa Regina Pacis.