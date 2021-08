Deciso aumento dei ricoveri causa Covid 19 nelle Marche nelle ultime 24 ore, mentre resta alto anche il numero dei contagi.

Ancona, poi Macerata: dove corre il contagio

Sono infatti 259 i nuovi positivi, il 22,3% dei tamponi molecolari analizzati (259 su 1157), e il 4,4% degli antigenici (25 su 565). Sono Ancona (67) e Macerata (60) le province con più contagiati, seguite da Pesaro-Urbino (47), Fermo (46) e Ascoli Piceno (16); sono 23 i casi provenienti da fuori regione. L’incidenza sale 74,26 casi settimanali su 100mila abitanti.

Dei 259 nuovi positivi, 47 erano sintomatici, 89 frutto di contatti domestici, 74 di contatti stretti con positivi, 3 in ambito lavorativo e 6 in ambiente di vita/socialità; per 36 casi si stano svolgendo gli approfondimenti epidemiologici.

Balzo dei ricoveri, zero decessi nelle ultime ore

Nuovo sostanzioso aumento dei ricoveri Covid: sono 78 (+12 in 24 ore). Restano stabili a 11 i ricoverati in terapia intensiva, salgono a 14 quelli in semi intensiva (+7 in 24 ore) e a 53 nei reparti non intensivi (+5). Sono 16 (-2) le persone assistite nei pronto soccorso.

Oggi, per fortuna, non è stato segnalato nessun decesso. Dall’inizio della pandemia nelle Marche sono morte 3.045 persone, 1.705 uomini e 1.330 persone.