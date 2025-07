ANCONA – “Come detto l’altro giorno il Pd è al fianco di Ricci” che “resta il nostro candidato. Ha detto di essere completamente estraneo, abbiamo fiducia nella magistratura e speriamo sia chiarito” tutto al piu presto, “il Pd e’ assolutamente al suo fianco”. Così la segretaria Dem Elly Schlein a margine di un convegno replica a chi le chiede se i Dem ribadiscono la fiducia in Ricci. Una risposta chiara al movimento 5 stelle che ha preso tempo e sta vagliando attentamente le carte dell’inchiesta marchigiana. I 5 stelle continuano a riflettere sulla questione e mantengono per ora in stand by le iniziative sul territorio. Mentre l’ex sindaco di Pesaro rimanda al mittente le accuse e riprende la sua attività di campagna elettorale. Questa sera prevista la cena già annunciata ‘sold out’ – ‘Mille a cena con Matteo’, un bagno di folla nel quale incontrerà a Pesaro 1.300 sostenitori.