USSITA – Bloccato su una parete durante un’attività in corda sul Monte Bove a Frontignano di Ussita (Macerata): è accaduto ieri sera, intorno alle 14.45 mentre due ragazzi erano impegnati in un’arrampicata nell’area montuosa. Un uomo, mentre stava arrampicando da primo di cordata, è caduto per circa 15 metri ed ha riportato dei traumi. La compagna di cordata, dopo averlo vincolato, ha allertato i soccorsi. Sul posto i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche sono stati impegnati nel recupero dei due alpinisti bloccati in parete sulla Quinta Piccola, Monte Bove.

Contestualmente all’attivazione delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Marche, è stato richiesto supporto al Centro Operazioni Aerospaziali dell’Aeronautica Militare che ha inviato a supporto un elicottero HH-139B proveniente dall’83/o Centro Sar del 15/o Stormo dell’Aeronautica Militare il quale ha imbarcato due tecnici del Cnsas e li ha sbarcati in vetta al Monte Bove. La prima squadra si è calata dall’alto sul ferito mentre le altre squadre hanno percorso l’avvicinamento via terra. Una volta raggiunti in parete, la donna è stata calata alla base della stessa, mentre l’uomo, una volta stabilizzato, a terra è stato evacuato tramite una lunga verriccellata insieme ad un Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Marche. Le squadre del Cnsas e dei Vigili del Fuoco hanno così riaccompagnato la ragazza al parcheggio mentre l’uomo è stato consegnato ad un’ambulanza della Croce Rossa Italiana. L’ambiente in cui è avvenuto l’incidente, spiega il Soccorso alpino, è particolarmente severo con roccia resa fragile dal sisma 2016; condizioni che, insieme all’oscurità, hanno reso l’intervento lungo e complesso