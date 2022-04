ANCONA – Coronavirus oggi altri 716 positivi nelle Marche con un’incidenza su 100mila abitanti a 834,32. Un dato, quest’ultimo, che certifica un rialzo dei contagi. «Chiudiamo la settimana con un incremento di +921 casi/settimana, una percentuale di crescita del 7,9%» affermano dall’Osservatorio regionale epidemiologico. Oggi i positivi sono il 42,2% dei tamponi testati. A registrare più contagi come sempre la provincia di Ancona con 181 positivi seguita da Ascoli Piceno 179, Macerata 135, Pesaro Urbino 104 e Fermo 80. Sono invece 37 i casi da fuori regione. Intanto negli ospedali marchigiani si registrano tre pazienti in più per un totale di 186 degenti di cui cinque nelle terapie intensive, uno in meno nelle ultime 24 ore. Sempre dalla regione si segnala un tasso di occupazione della terapia intensiva in riduzione al 2,0% (5 pz/252 pl), ma in aumento per i non intensivi: 17,9% (181 pz/1013 pl)

Sono invece 25 i pazienti nei pronto soccorso. Continua infine la crescita delle vittime nell’ultima giornata è venuta a mancare una donna di 84 anni, per un numero totale di decessi che sale a 3827 da inizio pandemia.