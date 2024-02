Un incendio ha reso inagibile il box auto di una palazzina a due piani e il denso fumo sprigionato ha raggiunto un appartamento al piano superiore intossicando tre persone. E’ accaduto intorno alle 16.30 in Traversa delle Cartiere dove sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Macerata e Tolentino per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza i locali interessati dall’incendio.

Le tre persone rimaste intossicate in maniera lieve (marito, moglie e figlia) sono state assistite dai sanitari e poi trasportate in ospedale per tutti gli accertamenti e le cure del caso. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.



Un altro rogo si è sviluppato, verso le 14, in contrada Montignano a Morrovalle (Macerata), interessando un annesso agricolo adibito a rimessaggio di attrezzature e deposito legname. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco di Macerata, con due autobotti, per spegnere le fiamme, bonificare e mettere in sicurezza l’area coinvolta, in tutto circe 50 metri quadrati.