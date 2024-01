ANCONA – Schianto frontale poco fa sotto la Galleria della Montagnola ad Ancona: tre persone sono rimaste ferite, per fortuna in maniera non grave e sono state trasportate in eliambulanza all’ospedale regionale a Torrette di Ancona. Uno è stato estratto dai Vigili del fuoco dalle lamiere dell’auto, ma in generale i feriti sono tutti coscienti e non in pericolo di vita. Molto danneggiate invece le tre auto coinvolte. Per consentire i lavori di ripristino la galleria è al momento off limits: per chi viene da sud l’uscita è quella del Pinocchio, per chi viene da nord uscire a Torrette.