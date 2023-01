Grida in strada di notte tenendo in mano un martello e colpendo a caso auto e cartelli stradali. Momenti di paura a Senigallia per un giovane di 30 anni già noto per alcuni precedenti di polizia. Il ragazzo è stato avvistato in zona ospedale alla guida di un’auto da una volante arrivata sul posto dopo la segnalazione di un residente. Fermato dagli agenti ha dichiarato di aver litigato con la sua fidanzata, ma a un controllo con l’etilometro è risultato positivo all’alcoltest con un valore superiore 4 volte il limite consentito.

I poliziotti hanno dunque denunciato il trentenne per guida in stato d’ebbrezza e per il reato di porto abusivo di armi e danneggiamento aggravato.