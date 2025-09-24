PORTO RECANATI – Il Comitato Viva Scossicci accoglie con grande soddisfazione l’aggiudicazione della gara d’appalto per il primo stralcio dei lavori di difesa della costa nel tratto nord di Scossicci, a Porto Recanati. Si tratta di un passaggio decisivo nella tutela di un’area fortemente esposta all’erosione, frutto di un impegno corale al quale hanno contribuito: istituzioni nazionali, Regione Marche, Provincia di Macerata, Comune di Porto Recanati, enti preposti, ai quali va un sentito ringraziamento.

«Questo è un primo passo fondamentale – dichiarano Anna Maria Morsucci e Luciana Gattari, presidenti del Comitato Viva Scossicci– ma non può e non deve essere considerato sufficiente. È ora urgente accelerare con le nuove autorizzazioni e con il reperimento delle risorse necessarie per completare l’intervento, che prevede un investimento superiore ai 23 milioni di euro».

Il Comitato Viva Scossicci rivolge un appello chiaro a tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, che siederanno nel prossimo Consiglio Regionale delle Marche: serve un impegno concreto, duraturo e trasversale. Chi sarà chiamato a governare dovrà assumersi la responsabilità di proteggere il patrimonio ambientale e paesaggistico di Scossicci di Porto Recanati che rappresenta un volano strategico per il turismo e l’economia locale.

«La tutela della costa non può essere condizionata dai tempi della politica o da logiche elettorali – aggiunge il vicepresidente Simone Lucchi – perché non è una questione ideologica, ma una responsabilità comune, che riguarda tutti. Come Comitato continueremo a dare voce al territorio e a vigilare affinché non venga sprecata un’occasione storica»