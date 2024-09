Ad una guardia giurata parte un colpo di pistola in modo accidentale mentre mostra l'arma di servizio a un collega all'interno del gabbiotto in ospedale, il proiettile trapassa la parete e si conficca in una porta tagliafuoco, non colpisce nessuno ma i calcinacci graffiano lievemente a un braccio una ragazza presente in sala d'attesa. E' accaduto verso l'una di stanotte al Pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Il metronotte, un 58enne, è stato condotto dalla Polizia in Questura e denunciato a piede libero per esplosioni pericolose e lesioni personali gravi.