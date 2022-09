ANCONA – E’ scattato la scorsa mezzanotte il silenzio elettorale in vista dell’apertura delle urne elettorali domani, domenica 25 settembre, dalle 7 alle 23 per l’elezione del nuovo Parlamento per la formazione del nuovo Governo. Nelle Marche verranno eletti 15 parlamentari in totale.

Ci sono 400 deputati alla Camera da eleggere, 147 nei collegi uninominali e 253 in quelli plurinominali e 200 senatori, di cui 74 per i collegi uninominali e 126 in quelli plurinominali. Il 63% verrà eletto nei proporzionali, il restante 37% negli uninominali. Non è previsto il voto disgiunto. Gli elettori troveranno due schede, una per la Camera e l’altra per il Senato, il cui voto, per la prima volta, è aperto anche ai 18enni. La chiamata per le Marche riguarda poco meno di un milione e 198 mila cittadini elettori aventi diritto.

Per conoscere insieme il nuovo parlamento e i nuovi deputati e senatori marchigiani l’appuntamento è per lunedì 26 settembre a partire dalle 6,45 con aggiornamenti, interviste e collegamenti in diretta.