Una domenica di piogge, una settimana, l’ultima di agosto, con la rimonta dell’alta pressione. Chiude in modo cangiante l’agosto 2025. Violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento hanno interessato dalle prime ore del mattino di domenica 24 agosto, diverse località delle Marche, nelle province di Ancona e Pesaro Urbino. A Villa Fastiggi di Pesaro dalle sei del mattino, nel giro di meno di un’ora, la rete meteo Mir della Protezione civile regionale ha registrato 48,6 mm di pioggia, con un picco d’intensità di 29 mm in 15′. Piogge intense anche nell’entroterra fanese, con 25,2 mm di cumulata nella stazione Metauro di Cartoceto.

Già da lunedì però è previsto un ritorno del bel tempo su tutta la regione, con un recupero delle temperature dopo il fresco del week end.