ANCONA – Momenti di apprensione, questa mattina intorno alle 9 in via Torresi ad Ancona, per l’incendio di un autobus alimentato a metano. La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha spento le fiamme, che hanno interessato la parte posteriore del mezzo, e messo in sicurezza il veicolo. Non si segnalano persone coinvolte. Il Comune di Ancona, attraverso i propri social, ha fatto sapere che era stato istituito provvisoriamente il “senso unico alternato per consentire la pulizia della carreggiata a seguito di guasto che ha coinvolto un bus”.