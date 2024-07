TORNA IL FESTIVAL DI VARANO: DOPO QUATTRO ANNI IL PAESE DEI DIALETTI ACCOGLIE LA STORICA MANIFESTAZIONE GIUNTA ALLA 46ESIMA EDIZIONE

Organizzato dal Comitato Manifestazioni Varanesi e con il patrocinio del Comune di Ancona, con il sostegno della Confartigianato, Regione Marche, in collaborazione con Marche Gatt, Varano ospita la 46esima edizione del Festival del Dialetto. La storica rassegna teatrale dialettale marchigiana che si svolge dal lontano 1970 (con una interruzione dovuta al terremoto) ogni anno a Varano, definito il paese dei dialetti, torna dopo quattro anni di stop a colorare e allietare le serate del centro collinare anconetano. L’appuntamento, ormai consolidato e apprezzato dal pubblico non solo locale, è una vera e propria kermesse del vernacolo marchigiano, dove gli idiomi di diverse zone delle Marche si sposeranno in un crogiolo di linguaggi, sensazioni, spettacolo e buona cucina.

Dal 1° al 4 agosto la rassegna dialettale marchigiana prevede sul palco quattro compagnie, presentate da Roberto Cardinali; l'ingresso agli spettacoli è di 5 euro, la biglietteria è aperta dalle ore 10 per lo spettacolo della sera stessa; parcheggio gratuito allo stadio Del Conero e servizio di navetta gratuito dal parcheggio dello stadio Del Conero a Varano. Tutte le sere saranno attivi gli stands gastronomici che offriranno la tipica cucina marchigiana con le famose cuoche di Varano. Inoltre, degustazione di vino Rosso Conero con la partecipazione dei produttori.

“Sono soddisfatto di aver mantenuto l'impegno di riportare il Festival dei dialetti a Varano dopo tanti anni di assenza, un ritorno che i varanesi, i cittadini di Ancona e non solo, attendevano dopo i successi delle passate edizioni – dichiara l'assessore alla Partecipazione Democratica Daniele Berardinelli -. Lavoreremo perché il festival sia ancora punto di riferimento a livello regionale e non e, parallelamente, elemento catalizzante per gli appassionati provenienti da tutte le Marche ed anche da altre regioni italiane”.

“E' una ripartenza importante – ha affermato Lucia Gioia, presidente del Comitato manifestazioni varanesi -. Questa manifestazione nata negli anni Settanta per volontà di Don Celso Battaglini ha saputo negli anni conquistarsi una grande ribalta anche a livello regionale. Ringrazio l'Amministrazione comunale per il sostegno e la sensibilità che ha dimostrato nell'aiutarci a far ripartire questa importante iniziativa”.

“Varano e il suo festival rappresentano un ambiente genuino e apprezzato nel tempo; ampliandone il programma anche a tutti i dialetti delle Marche il festival ha saputo negli anni conquistarsi una importante ribalta. Questo ha sempre garantito ampio consenso di pubblico per la manifestazione che ha superato nell'ultima edizione pre pandemia migliaia e migliaia di presenze” ha ricordato Orietta De Grandis, direttore artistico del festival e segretaria regionale Gatt Marche.

Ampio spazio è dedicato, oltre alla gastronomia, anche al vino con un evento organizzato nella piazzetta alta di Varano dove saranno presenti i vignaioli varanesi per far degustare e raccontare i propri vini prodotti proprio nelle campagne circostanti la frazione.

“Artigiani vignaioli di Varano” è il tema dell'appuntamento che durante tutto il festival dal 1° al 4 agosto a partire dalle 18:00 consentirà la degustazione con calice e tasca da €10. “L'iniziativa si svolge con il patrocinio gratuito della Associazione Italiana sommelier sede di Ancona e le degustazioni con i vini varanesi saranno dedicate: il 1° agosto al Rosso Conero Doc alle 19:30 e alle 21:30; 2 agosto, serata dedicata al Conero DOCG riserva alle 19:30 e alle 21:30; sabato 3 agosto serata dedicata ai vini estivi – bianchi e rosè – alle ore 19:30 e alle 21:30” ha spiegato Luca Lanari, referente di Varano wines, costituita dalle aziende Ballarini, Fattoria Lucesole, Il mandorlo, Serenelli e Lanari.