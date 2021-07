ANCONA – Perde l’equilibrio, forse a causa di un malore dovuto al gran caldo di questa giornata. Così ha perso la vita stamattina attorno alle 8,30 un uomo di 43 anni, di origine romeno, addetto alle pulizie per una ditta che stava lavorando in un hotel, lungo la via Flaminia ad Ancona. Da quanto si apprende l’uomo stava sul terrazzo con tutti i suoi attrezzi da lavoro quando c’è stata la drammatica caduta, di diversi metri. Un impatto che non gli ha lasciato scampo. Sul posto per le indagini sono al lavoro gli Agenti della Polizia di Ancona e anche l’Asur per verificare se l’uomo stesse operando in sicurezza per la pulizia delle vetrate dell’albergo.