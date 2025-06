FABRIANO – Ultima settimana intera di giugno a casa per i lavoratori dello stabilimento di Melano di Fabriano (Ancona) della Beko Europe che produce piani cottura a gas, elettrici e a induzione per l’area Emea. Una chiusura verticale che è partita ieri e si concluderà con venerdì 27 giugno compreso, utilizzando la cassa integrazione. Una situazione che tende a ripetersi da ormai molti mesi considerando la crisi del comparto degli elettrodomestici che perdura da diversi anni e che non accenna a concludersi, ad invertire la rotta. La preoccupazione da parte dei sindacati di categoria Fiom-Fim-Uilm è all’ordine del giorno, così come la richiesta di un’accelerazione per quel che riguarda l’attuazione del piano industriale triennale sottoscritto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy che prevede, tra l’altro, investimenti per 62 milioni di euro complessivi per i settori di processo, prodotto, Ricerca e sviluppo, nonché per miglioramenti dell’efficienza energetica e per l’installazione di pannelli solari.

In questa fase, si attende che il Mimit stabilisca il tipo di ammortizzatore sociale da utilizzare a sostegno dei dipendenti, visto e considerato che sono stati individuati 64 esuberi tra le tute blu dello stabilimento di Melano e fino a un massimo di 207 esuberi nelle funzioni impiegatizie tra gli uffici centrali di via Aristide Merloni e il centro Ricerca e sviluppo di via Campo sportivo. L’accordo prevede, che non ci sarà alcun licenziamento unilaterale, ma le uscite degli esuberi individuati avverranno solo dietro incentivi, fino a un massimo di 90mila euro a seconda dell’età anagrafica dei lavoratori che ne vorranno usufruire.

L’accordo sarà anche accompagnato dall’utilizzo del contratto di solidarietà dal momento della sottoscrizione al 31 dicembre 2027. Quindi, come chiedevano i sindacati, saranno utilizzati solo strumenti conservativi per quel che riguarda l’uso degli ammortizzatori sociali. Infatti, ci saranno anche percorsi di pre-pensionamenti per un massimo di quattro anni.