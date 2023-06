PORTO SANT’ELPIDIO – I militari della stazione locale dei Carabinieri hanno concluso gli accertamenti in seguito alla segnalazione di un residente di Porto Sant’Elpidio, socio dell’esercizio commerciale “Polpette&Pampero Beach”. L’indagine ha portato alla denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria di un cittadino tunisino classe 1986, senza fissa dimora in Italia e con precedenti penali, per il reato di furto aggravato.

Il soggetto è stato identificato grazie all’analisi dei filmati provenienti dai sistemi di videosorveglianza privata. Nella notte del 13 maggio, l’individuo ha forzato la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale e si è introdotto all’interno. Dopo aver aperto il registratore di cassa, ha rubato una somma in contanti pari a 450 euro.

La stazione dei Carabinieri di Porto Sant’Elpidio ha tempestivamente informato la competente Autorità Giudiziaria dell’accaduto. Il Comando dell’Arma sottolinea l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e la cittadinanza nel contrasto ai reati e nella tutela della sicurezza del territorio. Si invitano i cittadini a segnalare tempestivamente qualsiasi episodio sospetto, contribuendo così all’efficacia delle indagini e alla prevenzione dei reati. Il Comando dell’Arma di Porto Sant’Elpidio conferma il proprio impegno nel garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità.