Visite mediche e specialistiche gratuite per adulti e bambini, vaccinazioni, sport, eventi di approfondimento, incontri informativi e di sensibilizzazione, consigli per la salute, dimostrazioni e lezioni pratiche. Piazza Pertini ad Ancona diventa il cuore della prevenzione. Prevenzione in Azione, sarebbe meglio dire, prendendo spunto dall'evento che per il sesto anno porta 30 ambulatori specialistici nel cuore della città con le prestazioni volontarie dei professionisti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche