ANCONA -Nuova allerta meteo gialla per temporali su tutta la regione Marche per l’intera giornata di domani sabato 25 maggio. Dalla tarda mattinata e per il pomeriggio sono infatti previsti rovesci o temporali sparsi. I fenomeni potranno essere intensi e saranno più probabili e numerosi nella fascia collinare-appenninica, mentre saranno più sporadici e più probabili nella porzione collinare. Lungo la fascia costiera invece le precipitazioni sono previste a carattere di breve rovescio. I fenomeni saranno in esaurimento nel tardo pomeriggio. Per la giornata di domenica invece è previsto cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento cumuliforme più consistente nelle zone montane durante le ore più calde della giornata. Precipitazioni attese: possibilità di brevi rovesci pomeridiani a ridosso dei rilievi meridionali. Temperature in lieve aumento nei valori massimi. Venti di brezza tesa nord occidentali, di vento moderato lungo la costa nelle ore centrali della giornata. Mare poco mosso.