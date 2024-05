ASCOLI PICENO – Grave investimento questa mattina ad Ascoli Piceno. Una donna di 55 anni è stata investita da un’auto mentre si trovava in bicicletta questa mattina alle 8,30 lungo la strada Piceno Aprutina, vicino allo svincolo verso via del Commercio ad Ascoli Piceno.



La donna, travolta dall’auto, e poi caduta rovinosamente a terra, ha riportati diversi traumi di grave entità ed è stata traportata in codice rosso in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.