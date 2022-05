MONTEFANO – I Vigili del fuoco stanno intervenendo a Montefano per l’incendio di materiale plastico nel piazzale di una ditta. Sul posto le squadre VVF di Macerata, Civitanova Marche e Osino (AN) hanno spento le fiamme e sono tutt’ora in corso le fasi di messa in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte.