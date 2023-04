ANCONA – Presentata pochi giorni fa la campagna di promozione dell’Italia nel mondo “Italia: open to meraviglia”, realizzata da Ministero del Turismo ed Enit con il contributo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio. La campagna ha come testimonial la Venere di Sandro Botticelli ed è stata progettata per far conoscere all’estero le bellezze del paese.

Sta facendo molto discutere i social la scelta artistica di aver “ingaggiato” come testimonial l’opera del Botticelli e lo spot che in alcune parti sarebbe stato girato in una location Slovena. A non sfuggire agli occhi più attenti è ora anche il sito.

Il sito ufficiale della campagna www.italia.it è tradotto in varie lingue per i turisti da tutto il mondo: schiacciando la bandiera tedesca, vi è ad esempio la possibilità di leggere guide, curiosità ed eventi proprio in tedesco. Nella versione per i turisti della Germania alcuni utenti hanno notato traduzioni bizzarre delle città italiane: nel ciclone anche due “perle” marchigiane.

La cittadina marchigiana Camerino che nella traduzione tedesca diventa “GARDEROBE”, cioè camerino/guardaroba e Fermo che per i visitatori in partenza dalla Germania diventa “Stillstand“, che significa “fermo” nel senso di “arresto” o fermata.

La traduzione di Camerino nel sito www.italia.it