Panico questa mattina alle Poste di Montemarciano. Un uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità e che risulta attualmente in fuga, si è presentato armato alle Poste di Via Romagna intorno alle 8:45. A volto coperto, ha minacciato una cliente con una pistola e tenuto bloccati per diversi terribili minuti dipendenti e cittadini presenti all’interno della struttura.

Ha intimato le dipendenti di aprire la cassaforte, di cui però quest’ultime non possedevano i codici. Poi l’uomo ha desistito e si è allontanato a piedi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri del Comando di Senigallia, che svolgono le indagini. L’istituto, che si trova a poca distanza dal supermercato Coal, è stato oggetto dei rilievi dei militari, che sono alla ricerca dell’uomo, anche grazie alle telecamere di sicurezza.

In aggiornamento