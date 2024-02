Alla scoperta delle Marche e di un modo diverso di viaggiare inclusivo e partecipato: ecco il progetto di Auser Marche, associazione per l’invecchiamento attivo, in rete con altre realtà del territorio, nell’ambito del programma Welfare Cult della Regione Marche. L’obiettivo: uscire di casa dopo gli anni duri del Covid, in piccoli gruppi, per conoscere le bellezze del territorio regionale già nella fase della progettazione del tour. Un progetto che ha coinvolto 16 circoli, più di 100 volontari, per quasi 2000 ore di viaggio. Il punto, nella splendida cornice di palazzo bisaccioni a Jesi, non solo si tirano le somme ma si gettano le basi per un nuovo inizio in una prospettiva nazionale.