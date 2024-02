1400 km di corsa da Loreto a Lourdes per ringraziare la Madonna e per pregare per la pace, 22 anni dopo il "Maratoneta di Dio", Ulderico Lamertucci, 78enne di Treia, prova a ripetere il percorso già realizzatonel 2002, certo con qualche anno di più , eppure, racconta lui stesso … "non chiamatela impresa".