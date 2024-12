L’albero caduto in piazza Cavour sopra a due autobus fermi al capolinea in attesa di ripartire è solo uno dei tanti caduti a causa del forte vento che ha investito la regione Marche. A Falconara Marittima un pino di Piazza Mazzini è crollato sopra un condominio, restando letteralmente appoggiato alla facciata del palazzo. Anche in questo caso fortunatamente non ci sono state persone rimaste ferite.

I vigili del fuoco sono a lavoro da questa notte per altri interventi simili su tutta la regione, per sgomberare e mettere in sicurezza le strade. Tanti i comuni che hanno aperto il coc, il centro operativo comunale, da Fano a Senigallia ad Ancona. Sorvegliati speciali i corsi d'acqua, nella zona il Vallone di Offagna il torrente ha superato il limite esondando, allagamenti si registrano anche nella zona del Cesano di Senigallia, chiuso un sottopasso allagato.

Ma nelle Marche non si lavora solo per i danni causati dal vento. La neve è caduta nell'entroterra delle province di Pesaro Urbino, Ancona e Macerata. La provincia di Pesaro ha attivato i mezzi sgombraneve mentre è stato recuperato un escursionista che domenica sera non riuscendo a rientrare dal monte Vettore, aveva trovato rifugio al bivacco Zilioli a causa delle condizioni meteorologiche avverse.