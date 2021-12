ANCONA – Approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo decreto con le misure del governo per reagire all’impennata di contagi anche in vista delle feste di Natale e Capodanno, e alla corsa della variante Omicron che è arrivata a toccare, secondo il dato che l’Istituto superiore di sanità ha illustrato durante l’incontro, il 28,2 per cento dei casi.

Cosa prevede il Decreto:

Green pass durerà sei mesi dal 1 febbraio – Il tempo di durata del Green pass dunque passerà dagli attuali nove ai sei mesi.

Si attende l’ok dell’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, e un approfondimento tecnico poi arriverà un’ordinanza del ministro della salute per ridurre da 5 a 4 mesi il periodo minimo per la somministrazione della terza dose.

Mascherina Ffp2 in cinema, eventi sport, mezzi trasporto – Viene previsto l’obbligo di mascherine all’aperto anche in zona bianca e viene introdotto l’obbligo di FFP2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto, anche TPL.

Ma Il governo valuta l’introduzione di prezzi calmierati per la mascherine Fpp2, in particolare per gli studenti.

Super Green Pass anche al bancone – Fino al 31 gennaio si prevede l’estensione dell’obbligo di green pass rafforzato (solo per vaccinati e guariti) alla ristorazione al chiuso anche al banco. Inoltre, si vieta il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi.

Fino al 31 gennaio sono vietati eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto – Per feste e discoteche a Capodanno 3/a dose o tampone. Lo stesso iter previsto per le discoteche riguarda chi vuole fare visita ai propri cari in una Rsa: seconda dose più tampone oppure terza dose.

Super Green Pass per palestre, musei – Dal 30 dicembre ci vorrà il Super Green Pass anche per palestre, piscine, mostre, musei, centri termali e benessere (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. Tra le ipotesi al vaglio del governo c’è anche la possibilità di estendere il Super Green Pass agli impianti di risalita sulle piste da sci.

Rientri dall’estero – Per quanto riguarda gli ingressi e ritorni dall’estero verranno svolti dei controlli a campione attraverso i tamponi al momento dell’arrivo in Italia: in caso di positività, scatta l’isolamento fiduciario per 10 giorni in un Covid Hotel.

Screening nelle scuole – A supporto dell’attività di tracciamento dei casi positivi nelle scuole vengono stanziati fondi per il ministero della Difesa, implementando l’attività di diagnostica dei laboratori militari. In campo c’è anche l’ipotesi di un prolungamento delle vacanze di Natale fino al 31 gennaio attivando però la Dad per gli alunni delle scuole dalla seconda media in su o per quelli delle superiori.