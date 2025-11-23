PESARO – Un’emozione luminosa ha avvolto l’auditorium Scavolini, trasformato per un sabato pomeriggio in un grande abbraccio collettivo per ‘Le nozze d’oro dei pesaresi 1975-2025, la cerimonia-evento promossa dal Comune per “celebrare le coppie che, cinquant’anni fa, si sono promesse amore in una città che oggi le ha ritrovate più unite, mature, forti, ricche di vita condivisa. Questo evento è un’occasione per abbracciare spose e sposi, anche a chi di loro per vicissitudini della vita è rimasto solo e ringraziare soprattutto coloro che non hanno avuto un ruolo pubblico”, ma che “hanno contribuito a rendere Pesaro una città così bella da vivere. Se è così lo si deve anche a voi”, la voce del sindaco Andrea Biancani durante il suo intervento rivolgendosi alle 154 coppie presenti in sala insieme ai loro accompagnatori (quasi 550 coloro che si erano già prenotati).

Tra musica e teatro, risate, commozione e sorprese speciali, l’evento si è trasformato in un successo ed ha rappresentato un bel momento di comunità. Momento clou, il rinnovo delle promesse di matrimonio.